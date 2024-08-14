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İstanbul'da ele geçirildi: 50 çuval içinde, tam 1 ton

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#İstanbul#Üsküdar#Midye
İstanbulda ele geçirildi: 50 çuval içinde, tam 1 ton
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 11:50

Üsküdar'da 1 ton kaçak midye ele geçirilen aracın sürücüsüne para cezası verildi.

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İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" suçlarının tespit edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Kuzguncuk Parkı sahil mevkisinde yasak yolla çıkarılan midyelerin şüpheli bir araca yüklenerek nakledildiğini tespit eden ekipler, aracı durdurarak arama yaptı.

T.S'nin kullandığı araçta 50 çuval içerisinde 1 ton midye ele geçirildi.

Şahsa, "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 26 bin 242 lira para cezası uygulanırken, midyeler yeniden denize bırakıldı.

 

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#İstanbul#Üsküdar#Midye

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