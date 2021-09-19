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İstanbul'da ele geçirildi! 1 milyon lira değerinde...

#Kaçakçılık#İstanbul#Polis
İstanbulda ele geçirildi 1 milyon lira değerinde...

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul'da sigara kaçakçılığı yapıldığı tespit edilen 9 depo ve 4 iş yerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda; 1 milyon lira değerinde 23 bin 545 adet tütün mamulü ile 73,6 kilogram tütün ele geçirildi.

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İSTANBUL (DHA)- Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Şubesi ve İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele kapsamında İstanbul'daki bazı iş hanları ve depoları takip ederek, kaçak ürünlerin yakınlardaki depolarda bulundurulduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler tespit edilen 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda toplam değeri 1 milyon lira olan; teminine dair herhangi bir belge ve TAPDK bandrolü olmayan 4 bin 411 adet puro, 13 bin 580 adet sigarillo, 3 bin 481 paket sigara, 380 paket e-sigara tütünü, bin 308 paket sigara kâğıdı, 277 paket sigara filtresi, 108 adet elektronik sigara, 18,6 kilogram tütün, 55 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi.

İstanbulda ele geçirildi 1 milyon lira değerinde...

Kaçak ürünlere ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

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#Kaçakçılık#İstanbul#Polis