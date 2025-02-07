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İstanbul'da ekip aracındaki polislere bıçaklı saldırı! O anlar saniye saniye kamerada

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#İstanbul#Polis Aracı#Bağcılar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 16:05

İstanbul Bağcılar'da bir şahıs, devriye aracı içerisindeki polis memurlarına saldırdı. Olayda 1'i kadın 2 polis memuru yaralanırken, saldırgan kısa sürede yakalanarak polis merkezine götürüldü.

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Olay, bugün öğle saatlerinde Bağcılar Bağcılar Caddesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs meydanda park halindeki devriye polis aracına yaklaşarak etrafı izlemeye başladı. Bir süre etrafa bakınan şahıs, polis aracını açarak içindeki polis memurlarına bıçakla saldırdı. Saldırıda F.İ. isimli kadın polis ve M.E.K. isimli polis yaralandı.

İstanbulda ekip aracındaki polislere bıçaklı saldırı O anlar saniye saniye kamerada

2 POLİS MEMURU YARALANDI

Şüpheli hızlıca olay yerinden uzaklaşırken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 2 polis memuru hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, ekipler kaçan şahsı yakalamak için operasyon başlattı. Yaralı polis memurlarının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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İstanbulda ekip aracındaki polislere bıçaklı saldırı O anlar saniye saniye kamerada

GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan saldırı anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde etrafı gözetleyen saldırganın bir süre sonra yaklaştığı polis aracının kapısını açtığı, ardından polislere saldırarak kaçtığı görülüyor. Saldırganın gün içerisinde polis ekiplerinin bulunduğu bölgede keşif yaptığı, sürekli etrafı gözetlediği anlar da kameraya yansıdı. Çalışmalarda şüphelinin H.B. (26) olduğu tespit edildi. Saldırgan, olayda kullandığı bıçak ile İnönü Mahallesi'nde yakalanarak polis merkezine götürüldü.

İstanbulda ekip aracındaki polislere bıçaklı saldırı O anlar saniye saniye kamerada

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#İstanbul#Polis Aracı#Bağcılar

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