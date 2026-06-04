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İstanbul'da egzotik hayvan kaçakçılığı operasyonu: 11 papağan ve 25 sürüngen koruma altına alındı

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#Çekmeköy#Egzotik Hayvanlar#Sürüngen
İstanbulda egzotik hayvan kaçakçılığı operasyonu: 11 papağan ve 25 sürüngen koruma altına alındı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2026 15:05

İstanbul Çekmeköy’de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince bir adreste yapılan denetimlerde yasa dışı şekilde bulundurulan 11 papağan ve 25 sürüngene el konuldu. Koruma altına alınan hayvanların ilgili birimlere teslim edildiği öğrenildi. Olayla ilgili bir kişiye idari para cezası yazıldı.

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İstanbul'da yasa dışı egzotik hayvan bulundurulduğu yönündeki ihbarı değerlendiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, kolluk kuvvetleriyle birlikte Çekmeköy'de bulunan bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan incelemelerde, gerekli izin ve belgelere sahip olmadığı belirlenen çok sayıda egzotik hayvan tespit edildi.

Denetimlerde; 6 makav, 3 kakadu, 1 jako ve 1 amazon papağanı olmak üzere toplam 11 papağanın yanı sıra, 5 Kaledonya gekosu, 6 leopar gekosu, 9 kirpikli geko, 2 bukalemun, 1 uromastyx, 1 iguana ve 1 sakallı ejder olmak üzere toplam 25 sürüngene el konuldu.

Koruma altına alınan hayvanların ilgili birimlere teslim edildiği öğrenildi. Sorumlu kişi hakkında ise ilgili mevzuat kapsamında idari para cezası yazıldı.

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#Çekmeköy#Egzotik Hayvanlar#Sürüngen

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