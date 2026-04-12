×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da eğlence mekanlarına uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Uyuşturucu Operasyonu#Beşiktaş
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2026 11:46

Yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Beşiktaş'ta restoran ve eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren üç eğlence mekanında arama yapıldı. 17 şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Beşiktaş Cevdet Paşa Caddesi'nde bulunan bir eğlence mekanı için arama kararı çıkarıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar sonrası iş yerinde arama yaptı. Ekipler, arama çalışmalarının ardından iş yerinden ayrıldı.

NARKOTİK KÖPEKLERİYLE ARAMA

Diğer yandan Etiler Nisbetiye Caddesi'nde iki eğlence mekanında daha Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapıldı. Nakotik köpekleriyle yapılan aramalar uzun süre devam etti.

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Diğer yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında, Samet Demirok, Özlem Parlu, ⁠Oğuz Sarıpınar, Elif Karaarslan, Ali Yaşar Koz, Cansel Ayanoğlu, Aleyna Bozok, Büşranur Çakır, Özgür Gökçe,

Haberin Devamı

İstanbulda eğlence mekanlarına uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Fikret Aydoğdu, Lena Ahsen Alkan, İrem Şişman, Mustafa Eyüp Çelik, Mustafa Aksakallı, ⁠Cem Mirap, Gizem Melisa Alagöz ve Deniz Metin Yüksel bulunuyor.

Gözden KaçmasınHuzurevi mi, cezaevi mi: Japonya’daki yaşlılar ikincisini tercih ediyor...Huzurevi mi, cezaevi mi: Japonya’daki yaşlılar ikincisini tercih ediyor...Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınTürkiyeden Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğanı hedef alan sözlerine tepki yağdı: Çağın Hitler’i hesap verecek Düzeysiz, küstahça ve yalan dolu iddialar...Türkiye'den Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki yağdı: Çağın Hitler’i hesap verecek! Düzeysiz, küstahça ve yalan dolu iddialar...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!