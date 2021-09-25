İstanbul'da eğlence mekanlarına gece denetimi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Altay-Beşiktaş maçında Gökhan Töre tepkisi Performansı olay olduAltay-Beşiktaş maçında Gökhan Töre tepkisi! Performansı olay oldu#Beşiktaş
Dersteki ifadeleri büyük tepki toplamıştı O öğretmen hakkında flaş kararDersteki ifadeleri büyük tepki toplamıştı! O öğretmen hakkında flaş karar#Ankara Valiliği
Emre Demiri keşfeden Süleyman Hurma konuştu Herkes bize gülüyordu...Emre Demir'i keşfeden Süleyman Hurma konuştu! 'Herkes bize gülüyordu...'#Emre Demir
BMde dikkat çeken Türkiye mesajı: Her türlü çabayı göstereceğimBM'de dikkat çeken 'Türkiye' mesajı: 'Her türlü çabayı göstereceğim'#Kiryakos Miçotakis
Durum ciddiyetini koruyor Bakan Koca böyle uyardı: İlk kez yaşıyormuş kadar ciddiye almalıyızDurum ciddiyetini koruyor! Bakan Koca böyle uyardı: 'İlk kez yaşıyormuş kadar ciddiye almalıyız'#Koronavirüs
Altay, Beşiktaştan zirveyi söktü aldıAltay, Beşiktaş'tan zirveyi söktü aldı#Altay
Şehre inen domuzlarla güldüren diyalog: Birader ne var ne yokŞehre inen domuzlarla güldüren diyalog: 'Birader ne var ne yok'#Fethiye
Günlerdir kayıptı... Tuanadan haber geldiGünlerdir kayıptı... Tuana'dan haber geldi!#Kayıp
Beşiktaşta büyük kabus Tam 14 isim...Beşiktaş'ta büyük kabus! Tam 14 isim...#Beşiktaş
Bakan Pakdemirli duyurdu Ödemeler bugün başladıBakan Pakdemirli duyurdu! Ödemeler bugün başladı#Bekir Pakdemirli
Eşini öldürüp, baldızını yaraladı... Cani koca dehşet saçtıEşini öldürüp, baldızını yaraladı... Cani koca dehşet saçtı!#Kadın Cinayeti
Türkiye ikinci ülke oldu Ekonomiye duyulan güvenin en somut işaretiTürkiye ikinci ülke oldu! 'Ekonomiye duyulan güvenin en somut işareti'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Çinden yeni hamle Resmen savaş açtı... Büyük düşüşÇin'den yeni hamle! Resmen savaş açtı... Büyük düşüş#Kripto Para Madenciliği
Ortamda tek maske takan benim, virüsten korunuyor muyumOrtamda tek maske takan benim, virüsten korunuyor muyum?#Koronavirüs
Sene 1997... Üstümdeki ceketi çok severek almıştım...'Sene 1997... Üstümdeki ceketi çok severek almıştım...' #Ünlüler
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da eğlence mekanlarına gece denetimi

#İstanbul#Denetleme#Polis
İstanbulda eğlence mekanlarına gece denetimi

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, il genelinde eğlence mekanlarına yönelik denetim yaptı. 39 ilçede yapılan eş zamanlı denetimlerde mekanların evrakları tek tek kontrol edilirken, müşterilerin Genel Bilgi Taramasına (GBT) bakıldı.

Haberin Devamı

Ertan KILIÇ-İdris TİFTİKCİ-Ahmet YEŞİLMEN/DHA- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri tarafından 39 ilçede, 80 ekip ve 160 polis ile eğlence mekanlarına yönelik eş zamanlı olarak denetimler yapıldı. Denetimlerde, eğlence mekanlarında bulunması gereken evraklar tek tek kontrol edildi. Şüpheli görülen vatandaşlara yönelik de GBT yapıldı.

İstanbulda eğlence mekanlarına gece denetimi

BEYOĞLU'NDA SİGARA İÇENLERE CEZA

Beyoğlu Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Yuva Sokak'ta bulunan mekanları denetleyen polis, sigara yasağına uyulmayan bazı mekanlara para cezası kesti. Ekipler eğlence mekanlarında bulunması gereken belgeleri tek tek kontrol etti.

BAKIRKÖY'DE MÜŞTERİLERE GBT YAPILDIDenetim yapılan bir diğer ilçe de Bakırköy oldu. Yeşilköy'de bulunan eğlence mekanlarına giren ekipler, iş yerlerini denetlerken, içerideki müşterilere GBT kontrolü yaptı.

İstanbulda eğlence mekanlarına gece denetimi

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Denetleme#Polis