İstanbul'da eğlence mekanlarına gece denetimi

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Ertan KILIÇ-İdris TİFTİKCİ-Ahmet YEŞİLMEN/DHA- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri tarafından 39 ilçede, 80 ekip ve 160 polis ile eğlence mekanlarına yönelik eş zamanlı olarak denetimler yapıldı. Denetimlerde, eğlence mekanlarında bulunması gereken evraklar tek tek kontrol edildi. Şüpheli görülen vatandaşlara yönelik de GBT yapıldı.

BEYOĞLU'NDA SİGARA İÇENLERE CEZA

Beyoğlu Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Yuva Sokak'ta bulunan mekanları denetleyen polis, sigara yasağına uyulmayan bazı mekanlara para cezası kesti. Ekipler eğlence mekanlarında bulunması gereken belgeleri tek tek kontrol etti.

BAKIRKÖY'DE MÜŞTERİLERE GBT YAPILDIDenetim yapılan bir diğer ilçe de Bakırköy oldu. Yeşilköy'de bulunan eğlence mekanlarına giren ekipler, iş yerlerini denetlerken, içerideki müşterilere GBT kontrolü yaptı.