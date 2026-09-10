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İstanbul’da eğitim yatırımları arttı, ikili eğitim geriledi

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#Eğitim Yatırımları#İstanbul Okulları#İkili Eğitim Gerileme
İstanbul’da eğitim yatırımları arttı, ikili eğitim geriledi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2026 09:52

İstanbul’da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesi 83 yeni okul ve 2 bin 210 derslik hizmete açılıyor. 2023’te yüzde 26 olan ikili eğitim oranı yüzde 18’e geriledi. Kent genelinde 130 okulun inşaatı sürerken, 160 okul için de planlama yapılıyor.

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İstanbul Valiliği, kent genelinde yaklaşık 3 milyon öğrencinin ders başı yapacağı 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde yazılı basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, depreme dayanıklı, sosyal donatı alanları, tiyatro ve konferans salonlarıyla hazırlanan 83 yeni okul ve 2 bin 210 dersliğin öğrencilerin hizmetine sunulduğu belirtildi.

İstanbul’da eğitim yatırımları arttı, ikili eğitim geriledi

83 YENİ OKUL AÇILIYOR

Eğitim altyapısını güçlendirmek ve tüm okullarda tekli eğitime geçmek amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, yatırımların ikili eğitim oranına da yansıdığı ifade edildi. İstanbul’da 2023 yılında yüzde 26 olan ikili eğitim oranının, yapılan yeni okul ve derslik yatırımlarıyla yüzde 18’e gerilediği kaydedildi.

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İstanbul’da eğitim yatırımları arttı, ikili eğitim geriledi

Yeni açılan 83 okul ve 2 bin 210 dersliğin türlerine göre dağılımı ise; Anaokulu: 8 okul, 74 derslik, İlkokul: 23 okul, 670 derslik, Ortaokul: 29 okul, 814 derslik, Lise: 16 okul, 532 derslik, Özel Eğitim Okulu: 6 okul, 112 derslik, Halk Eğitim Merkezi: 1 bina, 8 derslik olarak belirtildi.

İstanbul’da eğitim yatırımları arttı, ikili eğitim geriledi

130 OKULUN İNŞAATI VE 160 OKULUN PLANLAMASI SÜRÜYOR

Valilik açıklamasında ayrıca, kent genelinde eğitim altyapısını geliştirmeye yönelik diğer projelere de yer verildi. Bu kapsamda 130 okulun inşaatının devam ettiği, 8 okulda güçlendirme çalışması yürütüldüğü ve 160 okulun ise planlama aşamasında olduğu duyuruldu.

İstanbul’da eğitim yatırımları arttı, ikili eğitim geriledi

Açıklamada, “Devletimizin imkanları ve hayırseverlerimizin katkılarıyla yürütülen çalışmaların ortak gayesi, çocuklarımıza daha güvenli ve çağdaş eğitim yuvalarında eğitim imkanı sunmaktır” ifadelerine yer verildi.

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#Eğitim Yatırımları#İstanbul Okulları#İkili Eğitim Gerileme

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