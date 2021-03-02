İstanbul'da eczanelerin çalışma saatlerine düzenleme - Eczaneler saat kaça kadar açık?
İstanbul Eczacı Odası, kentte 5 Aralık 2020'den bu yana cumartesi günleri uygulanan eczane nöbet sisteminin sona erdiğini bildirdi, böylece çalışma saatlerinde de değişikliğe gidildi. Peki, eczaneler saat kaçta açılacak, saat kaça kadar hizmet verecek? İşte İstanbul'da eczanelerin çalışma saatlerine yapılan düzenleme...
Pandemi nedeniyle birçok kurumun çalışma saatlerinde değişikliğe gidilmişti. Çalışma saatlerinde değişiklik yapılan kurumlardan biri de eczaneler oldu.
İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul'da 5 Aralık 2020 tarihinden bu yana her cumartesi günü uygulanan eczane nöbet sistemi sona ermiştir. Pazar ve resmi tatil günlerinde nöbetçi eczanelerimiz, bunların dışında kalan günlerde tüm eczanelerimiz 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecektir." denildi.