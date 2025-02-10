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İstanbul'da E-5'te zincirleme kaza: 2 yaralı

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#İstanbul#Avcılar#E-5
İstanbulda E-5te zincirleme kaza: 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 15:56

Avcılar D-100 (E-5) Karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 2 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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Kaza, öğle saatlerinde Üniversite Mahallesi'nde D-100 Karayolu Beylikdüzü yönünde meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen 10 Z 5125 plakalı otomobille 34 HG 1125 ve 34 VIC 02 plakalı iki kamyonet çarpıştı.

İstanbulda E-5te zincirleme kaza: 2 yaralı

Çarpmanın şiddetiyle hava yastıkları açılan otomobilde ters döndü. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekiler tarafından araçlardan çıkarıldı.

İstanbulda E-5te zincirleme kaza: 2 yaralı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi burada yaptı.2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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İstanbulda E-5te zincirleme kaza: 2 yaralı

İtfaiye ve polis ekiplerinin çalışmalarının ardından kaza sırasında trafiğe kapatılan iki şerit yeniden açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

İstanbulda E-5te zincirleme kaza: 2 yaralı

İstanbulda E-5te zincirleme kaza: 2 yaralı

İstanbulda E-5te zincirleme kaza: 2 yaralı

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#İstanbul#Avcılar#E-5

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