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İstanbul'da E-5'te dehşet dolu anlar: Cip, araçlara çarpa çarpa kaçtı

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#İstanbul#Avcılar#E-5
İstanbulda E-5te dehşet dolu anlar: Cip, araçlara çarpa çarpa kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 16:43

Avcılar D-100 Karayolu yan yolda henüz belirlenemeyen bir nedenle araçlara çarpan sürücü kaçtı. Olayda 7 araç hasar alırken, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Kaçan şüpheli aracıyla birlikte Ataköy'de yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, Avcılar D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. Yolda ilerleyen otomobillere çarpan cip sürücüsü olay yerinden hızla uzaklaştı. Olayda 12 araçta maddi hasar meydana gelirken, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Kaçan şüpheli ise, kulladığı araçla Ataköy'de yakalandı. 

İstanbulda E-5te dehşet dolu anlar: Cip, araçlara çarpa çarpa kaçtı

ARAÇLARA ÇARPIP KAÇTIĞI ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde cip sürücüsünün araçlara çarpıp kaçtığı anlar, maddi hasar meydana gelen araçlar ve yaralıların yerde yattığı anlar görülüyor.

İstanbulda E-5te dehşet dolu anlar: Cip, araçlara çarpa çarpa kaçtı

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'ARAÇLARI EZEREK KAÇTI GİTTİ'

Görgü tanığı Mehmet Yılmaz, "Aracın burada önünü kestiler. Araç çalıntıymış herhalde. Camlarını kırdılar araçların. Araç sahibi ileri geri yaparak bütün araçları ezerek kaçtı gitti. Araç çalıntıymış. Biz buradaydık Alah korudu bizi" diye konuştu.

 

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#İstanbul#Avcılar#E-5

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