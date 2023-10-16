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İstanbul'da E-5'te akılalmaz olay! Yolda kalma numarasıyla litre litre benzin topladı

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#İstanbul#Motosiklet#Benzin
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2023 13:05

Kadıköy E-5 karayolu üzerinde bir motosiklet sürücüsü, motosikletinin parçasını sökerek çalışmadığını söyledi. Şahıs, yoldan geçen diğer motosikletlileri durdurarak birer litre benzin topladı. Durumu fark eden bir motosiklet sürücüsü ise o anları kayda aldı.

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Olay, geçtiğimiz günlerde saat 19.00 sıralarında Kadıköy E-5 karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir motosiklet sürücüsü, E-5 üzerinde motosikletinin parçasını sökerek yardım bekledi.

İstanbulda E-5te akılalmaz olay Yolda kalma numarasıyla litre litre benzin topladı

DURDURDUĞU MOTOSİKLETLİLERDEN 1'ER LİTRE BENZİN ALDI

Seyir halinde olan diğer motosikletlileri durdurarak benzininin bittiğini ve motosikletinin çalışmadığını söyleyen şahıs, durdurduğu 3 motosikletliden birer litre benzin topladı.

İstanbulda E-5te akılalmaz olay Yolda kalma numarasıyla litre litre benzin topladı

Durumun farkına varan bir başka motosikletli ise motosikletin parçasının çıkarıldığını fark etti. Kandırıldığının farkına varan motosikletli, o anları cep telefonuna kaydederek tepki gösterdi. Sürücü, ardından kendilerini durduran motosikletliden şikayetçi oldu.

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İstanbulda E-5te akılalmaz olay Yolda kalma numarasıyla litre litre benzin topladı

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#İstanbul#Motosiklet#Benzin

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