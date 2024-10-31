×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 3 ton 515 Kg uyuşturucu ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Narkotik#Uyuşturucu
İstanbulda düzenlenen operasyonda 3 ton 515 Kg uyuşturucu ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2024 16:09

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen Narkoçelik-44 operasyonunda 3 Ton 515 Kg metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine yönelik İstanbul’da düzenlenen “NARKOÇELİK-44” operasyonunda:
3 Ton 515 Kg Metamfetamin ele geçirildi

Operasyonlarda 3’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 6 uyuşturucu madde imalatçısı yakalandı

Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Operasyonlarımız artarak devam edecek

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi merkezli Esenyurt, Bağcılar, Esenler ve Bayrampaşa ilçelerinde 8 farklı adres ve 4 ayrı araca yönelik düzenlenen “NARKOÇELİK-44” operasyonunda;

Haberin Devamı

2 ton 203 kg metamfetamin (Talk pudrasına emdirilmiş,
1 Ton 79 kg sıvı metamfetamin,
233,5 kg kristal metamfetamin ele geçirildi.

Ayrıca operasyon sonucu:
188 kg ara kimyasal madde,
3 adet ruhsatsız tabanca,
3 adet hassas terazi,
1 adet dedektör ile
Çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

Operasyonu koordine eden Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Narkotik#Uyuşturucu

BAKMADAN GEÇME!