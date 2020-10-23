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Gündem
Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 23.10.2020 - 17:48 | Son Güncelleme:

İstanbul'da düşen eğitim uçağında ölen pilot Beytullah Nart'ın cenazesi Adli Tıp'a getirildi

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İstanbul'da düşen eğitim uçağında ölen pilot Beytullah Nart'ın cenazesi Adli Tıp'a getirildi
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İstanbul Büyükçekmece'de dün sabah saatlerinde düşen eğitim uçağında yaralı olarak kurtulan ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden pilot Beytullah Nart'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirdi.

Hezarfen Havaalanı'ndan kalkan eğitim uçağı dün sabah Büyükçekmece'de boş bir araziye düştü. Uçakta bulunan pilotaj lisans öğrencisi Beytullah Nart yaralanmıştı. Nart tedavi altına alındığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Nart'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

İstanbulda düşen eğitim uçağında ölen pilot Beytullah Nartın cenazesi Adli Tıpa getirildi

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