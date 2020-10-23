İstanbul'da düşen eğitim uçağında ölen pilot Beytullah Nart'ın cenazesi Adli Tıp'a getirildi

Hezarfen Havaalanı'ndan kalkan eğitim uçağı dün sabah Büyükçekmece'de boş bir araziye düştü. Uçakta bulunan pilotaj lisans öğrencisi Beytullah Nart yaralanmıştı. Nart tedavi altına alındığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Nart'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi.