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İstanbul'da dükkandan bilgisayar hırsızlığı kamerada

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#İstanbul#Polis#Hırsız
İstanbulda dükkandan bilgisayar hırsızlığı kamerada
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 11:09

İstanbul'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan biri kadın iki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, bir dükkandan dizüstü bilgisayar çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Kağıthane ve Şişli'de yaşanan hırsızlıklarla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin bazı hırsızlık anlarının güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi. Görüntülerden birinde iyi giyimli olan şüpheli kadının, bir dükkana girdiği, masanın üzerinde duran dizüstü bilgisayarı çalarak kaçtığı anlar yer aldı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri görüntüler sayesinde kısa sürede kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi ve suç ortağını gözaltına aldı. Şüpheli Arzu Y. (24) ile Mustafa Y.'nin (27) Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgusu yapıldı. Arzu Y.'nin daha önceden 30, Mustafa Y.'nin ise 11 suç kaydı olduğu tespit edildi. Polis sorgusunda, iki şüphelinin Kağıthane ve Şişli'deki 7 iş yeri ve 2 evden daha hırsızlık yaptığı belirlendi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Öte yandan Şüphelilerin son işlerinde çaldıkları bilgisayar bulunarak sahibine teslim edildi.

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#İstanbul#Polis#Hırsız

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