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İstanbul'da düğün terörü! Trafiği birbirine kattılar

#İstanbul#Trafik#Polis

İstanbul Ümraniye'de Tantavi Tüneli'ni kapatan ve yolda makas atarak sosyal medyada paylaşan düğün konvoyundaki 9 adet sürücüye toplam 6 bin 897 lira ceza kesildi.

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Tantavi Tüneli'ni geçtiğimiz cumartesi günü lüks araçlı düğün konvoyu trafiğe kapattı. Daha sonrasında makas atarak ilerleyen ve bunu da sosyal medyadan paylaşan düğün konvoyu polisin takibine takıldı.

Polis, 34 ZA 5146 plakalı araç sürücüsü İsmail Ç., 34 MAK 82 plakalı araç sürücüsü Okancan Y., 41 RR 433 plakalı araç sürücüsü Yunus Emre A. ve 34 NY 2764 plakalı araç sürücüsü Mert Ö.'yü tespit etti.

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İsmail Ç.'ye "abart egzoz"tan 1339 lira, "makas atmak"tan 1339 lira ve "Taşıt yolu üzerinde duraklamak" tan 144 lira olmak üzere, toplam 2822 lira cezai işlem uygulandı. Yunus Emre A.'ye "abart egzoz"tan 1339 lira, "taşıt yolu üzerinde duraklamak"tan 144 lira olmak üzere, toplam 1483 lira ceza kesildi. Mert Ö.'ye de "taşıt yolu üzerinde duraklamak"tan 144 lira, "Aracını diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde sürmek" ten 144 lira olmak üzere toplam 288 lira cezai işlem uygulandı.

Okancan Y. ise "taşıt yolu üzerinde duraklamak" tan 144 lira, "Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve Yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak"tan 144 lira olmak üzere toplam 288 lira ceza kesildi.

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Ayrıca konvoy esnasında trafik akışını engelledikleri ve çevreye rahatsızlık verecek şekilde araç kullandıkları tespit edilen 34 JOP 97, 34 TB 156, 34 DVP 120, 34 PC 2604 ve 34 E 3666 plakalı araçların sürücülerine de "taşıt yolu üzerinde duraklamak" tan 144 lira, "Aracını diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde sürmek"ten 144 lira ve "Saygısız ve tedbirsizce araç kullanmak"tan 144 lira olmak üzere, 432'şer lira cezai işlem uygulandı.

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#İstanbul#Trafik#Polis

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