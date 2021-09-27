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İstanbul'da düğün konvoyunda drift yapan sürücüye 8 bin lira ceza

#İstanbul#Bağcılar#Drift
İstanbulda düğün konvoyunda drift yapan sürücüye 8 bin lira ceza

İstanbul Bağcılar'da düğün konvoyu sırasında caddede drift yapıp trafiği tehlikeye sokan sürücünün görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri harekete geçti. Otomobil plakasından sürücüyü tespit eden ekipler 8 bin lira ceza keserken sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el koydu.

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Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL (DHA) - 25 Eylül'de düğün konvoyu esnasında drift yapılarak trafiğin tehlikeye düşürüldüğü anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik yapılan denetimler sonucunda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri harekete geçerek 34 MES 46 plakalı otomobil sürücüsünün Mesut S. olduğunu tespit ederek gözaltına aldı.

İstanbulda düğün konvoyunda drift yapan sürücüye 8 bin lira ceza

34 MES 46 plakalı otomobil sürücüsü Mesut S.'a 2918 sayılı KTK'nın 67/1D (Drift) maddesinden 6700 TL ve 32/3 (Abart Egzoz) maddesinden 1339 TL olmak üzere, toplamda 8039 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca Mesut S. isimli kişinin sürücü belgesine KTK'nın 67/1D maddesine istinaden 2 ay süreyle el konuldu. Otomobilin eksiklerinin giderilmesi için de 1 gün izin verildi. Mesut S., TCK 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Güneşli Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

İstanbulda düğün konvoyunda drift yapan sürücüye 8 bin lira ceza

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#İstanbul#Bağcılar#Drift