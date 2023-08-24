×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da drift atan sürücüye ceza... Trafikten men edildi

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Polis#Trafik
İstanbulda drift atan sürücüye ceza... Trafikten men edildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2023 17:04

İstanbul'da Ümraniye’de otomobiliyle drift atan sürücüye 20 bin 342 lira ceza kesildi.

Haberin Devamı

Olay saat 11.30'da Ümraniye’deki 23 Nisan caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede drift atan sürücüyle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne ihbar yapıldı. İhbarı değerlendiren Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, aracı tespit edebilmek için sözkonusu caddedeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalarda polis ekipleri önce aracı ardından da sürücüyü tespit etti; sürücünün M.G. olduğu belirlendi.

Ekipler, M.G.’yi kısa sürede aracıyla birlikte yakaladı. polis, M.G.’ye drift atmak maddesinden 20 bin 342 lira cezai işlem uyguladı. Ehliyetine 60 gün süreyle el konulan M.G.’nin aracı da trafikten men edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Polis#Trafik

BAKMADAN GEÇME!