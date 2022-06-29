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İstanbul'da döviz bürosunda 225 bin euro dolandırıcılık!

#İstanbul#Fatih#Polis

Fatih'te İranlı bir döviz bürosu sahibi, 225 bin euro dolandırıldı. İran'dan para transferi yaptıklarını söyleyen şüphelilerin parayı teslim aldıkları, ancak İran'daki şüphelinin oradaki döviz bürosuna parayı teslim etmediği ortaya çıktı. Öte yandan şüphelinin parayı teslim alma anı ise kameraya yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre, Fatih'te bir döviz borusu sahibi olan İranlı M.R.M.(56), polise giderek 225 bin euro parasını yaklaşık 4 milyon lirasını dolandırıcılara kaptırdığını söyledi. Mağdur M.R.M. ifadesinde "İran'da iş yaptığımız döviz bürosuna gelen bir kişi 225 bin euro göndermek istediğini söylemiş. Beni aradılar parayı gelen kişiye teslim edebileceğimi söylediler. Ben de burada gelen kişiye parayı teslim ettim. Ancak kısa bir süre İran'dan yeniden telefon geldi. Orada gelen kişinin parayı vermeden ayrıldığını öğrendim" dediği kaydedildi.

OLAYLA İLGİLİ 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Dolandırıcılıkla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri olayı organize ettiği iddia edilen Kemal E.'yi (36) İstanbul'da, döviz ofisinden parayı aldığı öne sürülen Uğur C.K.'yı ise Hatay'da yakalayarak gözaltına aldı. olayı organize ettiği iddia edilen Kemal E. tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Öte yandan şüphelinin parayı teslim alma anı ise kameraya yansıdı.

İstanbulda döviz bürosunda 225 bin euro dolandırıcılık

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#İstanbul#Fatih#Polis

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