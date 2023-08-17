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İstanbul'da döviz bozdurma bahanesiyle 14 bin 460 dolar çaldı

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#İSTANBUL#Döviz#Polis
İstanbulda döviz bozdurma bahanesiyle 14 bin 460 dolar çaldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2023 12:39

İstanbul’da döviz bozdurmak için girdiği işyerlerinde el çabukluğu ile 14 bin 460 dolar çalan Hadi G.(66) yakalandı.

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İstanbul’un çeşitli ilçelerinde döviz bozdurmak için gelen bir kişinin para çaldığı şikayetleri üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan tahkikat sonucu şüphelinin bazı olaylarda güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi.

Görüntülerde şüphelinin döviz bozdurduğu sırada, mağdurların dikkatini dağıttığı bu sırada paralardan bir kısmını çaldığı görüldü.

polis kısa sürede kimliğini tespit ettiği şüpheli Hadi G.’yi gözaltına aldı. Mağdurları tarafından Asayiş Şube Müdürlüğünde teşhis edilen şüphelinin toplamda 14 bin 460 dolar çaldığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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#İSTANBUL#Döviz#Polis

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