İstanbul'da döviz bozdurma bahanesiyle 14 bin 460 dolar çaldı

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İstanbul’un çeşitli ilçelerinde döviz bozdurmak için gelen bir kişinin para çaldığı şikayetleri üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan tahkikat sonucu şüphelinin bazı olaylarda güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi.

Görüntülerde şüphelinin döviz bozdurduğu sırada, mağdurların dikkatini dağıttığı bu sırada paralardan bir kısmını çaldığı görüldü.

polis kısa sürede kimliğini tespit ettiği şüpheli Hadi G.’yi gözaltına aldı. Mağdurları tarafından Asayiş Şube Müdürlüğünde teşhis edilen şüphelinin toplamda 14 bin 460 dolar çaldığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.