İstanbul'da dolmuş şoförü yolcuya dehşeti yaşattı

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Olay, saat 14.00 sıralarında Marmara Mahallesi 107. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre sokakta ilerleyen dolmuş içerisinde, yolcu ile şoför, tartışmaya başladı. Tartışma devam ederken şoför, yolcunun inmesini istedi. İddiaya göre; yolcu, dolmuştan inerken şoföre küfretti.

Bunun üzerine şoför araçtan inerek yolcuyu darbetmeye başladı. Çevredekiler ve dolmuştaki yolcular, kavgayı ayırmaya çalıştı. Kavga anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, şoförün yolcu yerdeyken kafasına tekme attığı görülüyor.