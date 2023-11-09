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İstanbul'da dolmuş şoförü yolcuya dehşeti yaşattı

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#İstanbul#Beylikdüzü#Polis
İstanbulda dolmuş şoförü yolcuya dehşeti yaşattı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2023 13:33

İstanbul Beylikdüzü'nde dolmuş şoförü ile yolcu arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Yolcunun inerken küfür ettiğini iddia eden şoför araçtan inerek yolcuyu darbetti. Kameraya yansıyan görüntüde çevredekilerin "Allah aşkına bırak, yapma. Yardım etsenize, adam ölüyor. Nefessiz kaldı." diye bağırdıkları duyuluyor.

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Olay, saat 14.00 sıralarında Marmara Mahallesi 107. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre sokakta ilerleyen dolmuş içerisinde, yolcu ile şoför, tartışmaya başladı. Tartışma devam ederken şoför, yolcunun inmesini istedi. İddiaya göre; yolcu, dolmuştan inerken şoföre küfretti.

İstanbulda dolmuş şoförü yolcuya dehşeti yaşattı

Bunun üzerine şoför araçtan inerek yolcuyu darbetmeye başladı. Çevredekiler ve dolmuştaki yolcular, kavgayı ayırmaya çalıştı. Kavga anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, şoförün yolcu yerdeyken kafasına tekme attığı görülüyor.

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#İstanbul#Beylikdüzü#Polis

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