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İstanbul'da doktora saldıran şüpheli tutuklandı

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#Şişli#Doktor#Tutuklama
İstanbulda doktora saldıran şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 23:17

Şişli'de hastanede tartıştığı doktora saldıran şüpheli tutuklandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de faaliyet gösteren bir hastanede "Beyaz Kod" botonuna basılması üzerine harekete geçti.

Ekipler, doktor R.B'nin İ.C.A'nın kayınpederini kontrol ettikten sonra ameliyatını bir sonraki güne ertelemesi nedeniyle hasta yakınlarıyla tartıştığını belirledi.

Polis, tartışma üzerine İ.C.A'nın R.B'ye önce hakaret ettiğini, ardından bankonun üzerinden atlayarak doktora saldırdığını tespit etti.

Saldırgan olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.C.A, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçundan tutuklandı.

 

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#Şişli#Doktor#Tutuklama

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