İstanbul’da doğal gaz borusunda patlama! 2 kişi yaralandı

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Olay, saat 16.00 sıralarında Söğütlüçeşme Mahallesi 3. Erguvan Sokak'ta meydana geldi. İSKİ ekiplerinin altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu zarar gördü. Borunun patlamasıyla birlikte bölgede panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
2 İSKİ ÇALIŞANI HASTANEYE KALDIRILDI
Olayda hafif şekilde yaralanan 2 İSKİ çalışanı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Patlamanın ardından bölgedeki gaz akışı kesilirken, ekiplerin inceleme ve onarım çalışmaları sürüyor.