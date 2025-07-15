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İstanbul’da doğal gaz borusunda patlama! 2 kişi yaralandı

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#İstanbul'da Patlama#Doğal Gaz Borusu#İSKİ
İstanbul’da doğal gaz borusunda patlama 2 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2025 19:41

Küçükçekmece'de İSKİ ekipleri tarafından yapılan altyapı çalışmaları esnasında doğal gaz borusunda patlama meydana geldi. Olayda 2 işçi hafif şekilde yaralandı.

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Olay, saat 16.00 sıralarında Söğütlüçeşme Mahallesi 3. Erguvan Sokak'ta meydana geldi. İSKİ ekiplerinin altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu zarar gördü. Borunun patlamasıyla birlikte bölgede panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul’da doğal gaz borusunda patlama 2 kişi yaralandı

2 İSKİ ÇALIŞANI HASTANEYE KALDIRILDI

 Olayda hafif şekilde yaralanan 2 İSKİ çalışanı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Patlamanın ardından bölgedeki gaz akışı kesilirken, ekiplerin inceleme ve onarım çalışmaları sürüyor.

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#İstanbul'da Patlama#Doğal Gaz Borusu#İSKİ

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