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İSTANBUL (İHA)
Haber Giriş: 06.05.2020 - 13:07,Son Güncelleme:

İstanbul’da dikkat çeken görüntü! Böyle yolculuk yaptılar…

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İstanbul’da dikkat çeken görüntüler yaşanmaya devam ediyor. Taksim-Kocamustafapaşa İETT otobüsünde yaşanan yoğunluk, kameralara böyle yansıdı.

Yeni tip korona virüse(Covid-19) karşı mücadele sürerken zaman zaman görenleri hayretlere düşüren görüntüler de geliyor. Dün akşam saatlerinde Taksim’den Kocamustafapaşa’ya hareket eden 35C kodlu İETT otobüsündeki kalabalık pes dedirtti. Yolculuk sırasında otobüste sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüldü. Otobüste ayakta bile duracak yer kalmazken, tıklım tıklım dolu olduğu anlar kameralara yansıdı.

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