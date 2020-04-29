İstanbul'da dikkat çeken görüntü

Corona Virüs salgını nedeniyle yapılan 'evde kal' çağrılarına uymayan vatandaşlar, havaların da ısınmasıyla meydanlara akın etti.

1 Mayıs Cuma günü başlayacak ve 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Fatih Kadınlar Pazarı ve Malta Çarşısı'nda kalabalık olduğu görüldü. Vatandaşlar, alışveriş yaptığı esnada sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

Kimi vatandaş maske takmaya dikkat ederken, kiminin kalabalık içinde maskesiz dolaştığı da gözlendi. Vatandaşlar dükkanların önlerinde ve içlerinde yakın mesafeli alışveriş yaptı.