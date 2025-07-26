İstanbul'da dikkat çeken artış! Sıcaklık rekoru kırılmıştı: Seviye yüzde 55.35'e kadar düştü

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, Temmuz 2025'te kentin günlük ortalama su tüketiminin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 oranında artış göstererek 3 milyon 578 bin metreküp olduğunu bildirdi.

Özellikle temmuz ayının ikinci yarısında hava sıcaklıklarının 35 derecenin üzerine çıktığı günlerde, su kullanımının belirgin şekilde yükseldiği kaydedilen açıklamada, "Yıl boyunca İstanbul'da su tüketiminde ortalama yüzde 2,5 ila yüzde 3 oranında artış beklenirken, Temmuz 2025 verileri bu tahminlerle paralel şekilde seyretti. 24 Temmuz 2025'te 3 milyon 750 bin metreküplük tüketimle ayın en yüksek günlük su kullanımı kayda geçti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Temmuz 2025'te kentin günlük ortalama su tüketiminin 3 milyon 578 bin metreküp olduğu, bunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 oranında artışı gösterdiği kaydedildi.

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İSTANBULLULARA ÇAĞRI

İstanbullulara su tasarrufu çağrısında bulunulan açıklamada, kentin su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için alınan önlemlerin sürdüğü, vatandaşların da bireysel tüketimlerinde dikkatli olmalarının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İSKİ ) verilerine göre, bu yıl 15 Nisan'da yüzde 82,22'ye kadar yükselen barajlardaki doluluk oranı, sıcak havaların da etkisiyle 26 Temmuz itibarıyla yüzde 55.35'e kadar indi.

Baraj doluluk oranları ise su seviyesi Ömerli'de 56,64, Elmalı'da yüzde 71,73, Terkos'ta yüzde 58,9, Alibey Barajı yüzde 39,04, Büyükçekmece Barajı yüzde 53,23, Sazlıdere Barajı yüzde 45,36 oldu.