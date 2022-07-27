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İstanbul'da DHKP/C operasyonu: 2 kişi tutuklandı

#İstanbul#DHKP/C#Operasyon

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C üyesi 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün sözde halk cephesi sorumlusu oldukları bildirildi.

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İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan M.C.'nin Gazi Mahallesi ve Okmeydanı'nda örgüt adına vergilendirme yaptığı, sözde halk cephesi sorumlusu olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan diğer şüpheli Ö.K.C.'nin de sözde halk cephesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, İstanbul Anadolu Bölgesi ve Eskişehir'den sorumlu olduğu, bir dönem örgütle bağlantılı bir dergide de faaliyet gösterdiği belirtildi.

İstanbulda DHKP/C operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#İstanbul#DHKP/C#Operasyon

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