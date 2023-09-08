İstanbul'da DHKP-C operasyonu: 10 gözaltı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, DHKP-C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, örgütün yurt dışı yöneticileriyle yazışmalar yaptıkları tespit edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan örgüt üyelerinin Şişli'de bulunan İdil Kültür Merkezi'nde saklandıkları tespit edildi.

KÜLTÜR MERKEZİNE OPERASYON

Savcılığın talimatıyla sabah saatlerinde Özel Harekat Polisleri ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İdil Kültür Merkezi'ne operasyon düzenlendi.

ÖRGÜTSEL DÖKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Zırhlı kapıların kesilmesinin ardından içeri giren ekipler, Dilan P., Seher A., Merve K., Sevda K., Hakan İ., Rezzan Ş., Barış Y., Rıdvan A., Vedat D., Eser Ç.'yi gözaltına aldı. Kültür merkezinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dokümana da el konuldu.