MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul'da dev operasyon! Milyonlarca lira değerinde: Cumhuriyet tarihinin en büyüğü...
GeriGündem İstanbul'da dev operasyon! Milyonlarca lira değerinde: Cumhuriyet tarihinin en büyüğü...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 12.06.2021 - 12:10 | Son Güncelleme:

İstanbul'da dev operasyon! Milyonlarca lira değerinde: Cumhuriyet tarihinin en büyüğü...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul'da dev operasyon! Milyonlarca lira değerinde: Cumhuriyet tarihinin en büyüğü...

İstanbul'da 3 ilçede 9 ayrı adrese baskın düzenlendi ve operasyon kapsamında 2 milyon hapa el konuldu. Piyasa değeri milyonlarca lira ile ifade edilen ilaçlara el konulurken 5 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul'da yapılan operasyon cumhuriyet tarihinde bu alanda yapılan en büyük operasyon olarak dikkat çekiyor.

CNN TÜRK muhabiri Mücahit Topçu, İstanbul'daki operasyona ilişkin tüm detayları aktardı.

İşte Mücahit Topçu'nun aktardıkları:

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri başarılı bir operasyona imza attı. Piyasada uyuşturucu ve uyarıcı madde özelliği olan haplara el konuldu. 3 ayrı ilçede 9 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. O baskınlar neticesinde haplara el konuldu. Özellikle emniyet kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre piyasada son zamanda yapılan operasyonlarla uyuşturucu tacirleri çok fazla madde bulamıyorlar.

İstanbulda dev operasyon Milyonlarca lira değerinde: Cumhuriyet tarihinin en büyüğü...

İşte o uyuşturucu tacirleri bu kez farklı bir yol denediler ve kırmızı-yeşil reçeteli bu ilaçlara yöneldiler. İçerisinde uyarıcı ve uyuşturucu madde etkilerinin hissedildiği bu ilaçlarla piyasaya sürmeye çalışırken yakalandılar. Cumhuriyet tarihinde bu alanda yapılan en büyük operasyon olarak dikkat çekiyor bu operasyon.

İstanbulda dev operasyon Milyonlarca lira değerinde: Cumhuriyet tarihinin en büyüğü...

MİLYONLARCA LİRA DEĞERİNDE

Esenler, Sancaktepe ve Kartal'da eş zamanlı 9 adreste yapılmıştı bu operasyon. Operasyon kapsamında 2 milyon hapa el konuldu. Piyasa değeri milyonlarca lira ile ifade edilen ilaçlara el konulurken 5 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.

Adanada firari operasyonu 90 kişinin adresine operasyon
Adana'da 'firari' operasyonu! 90 kişinin adresine operasyon

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi