×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da dev operasyon: 1 milyon 400 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#İçişleri Bakanlığı#Uyuşturucu
İstanbulda dev operasyon: 1 milyon 400 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2026 15:35

İçişleri Bakanlığı, İstanbul'un Silivri ilçesinde uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik operasyonlarda 1 milyon 400 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 5 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Haberin Devamı

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul'un Silivri ilçesinde uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda, 1 milyon 400 bin uyuşturucu hap, 80 kilogram ham madde (yaklaşık 2 milyon 400 bin uyuşturucu hap elde edilebilecek) ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu operasyon düzenlendi."

Açıklamada, uyuşturucu madde imalatçılarına karşı yürütülen mücadeleye aralıksız devam edildiği belirtilerek operasyonlarda emeği geçenler tebrik edildi.

Gözden Kaçmasın100 haneli köyde her evden bir kişi aynı mesleği seçiyor: Köyün adını bile değiştirmeyi düşündüler Genetik olma ihtimali yüksek100 haneli köyde her evden bir kişi aynı mesleği seçiyor: Köyün adını bile değiştirmeyi düşündüler! 'Genetik olma ihtimali yüksek'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#İçişleri Bakanlığı#Uyuşturucu

BAKMADAN GEÇME!