İstanbul’da dev huzur operasyonu

Kentin 212 noktasında 1417 personelin yanı sıra polis helikopteri ve Deniz Limanı Şube botlarının katıldığı denetimler, saat 20.00’de başladı. Gece yarısına dek 1333 polisin daha katıldığı ikinci aşamayla uygulama tamamlandı.

350 BİN KİŞİYE GBT YAPILDI

Çalışmalarda 357 bin 276 kişinin GBT’si sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 481 kişi ile 141 yoklama kaçağı yakalandı, 453 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 24 ruhsatsız tabanca, 9 kurusıkı tabanca ve 601 mermi ele geçirildi. Ayrıca 951 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Denetimlerde 17 yabancı uyruklu hakkında işlem yapıldı. 275 umuma açık yer denetlenirken, bir işyerine işlem uygulandı.

Trafik kontrollerinde 55 bin 199 araç ve bin 17 motosiklet durduruldu. Toplam 2 bin 817 araç ve motosiklet ile 36 sürücüye işlem yapılırken, 18 araç trafikten menedildi. Uygulamanın bilançosu 1 milyon 347 bin 427 lira trafik cezası oldu.