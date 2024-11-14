İstanbul'da derede cansız bedeni bulunan İnci'ye veda... Ağabeyi acı olayın perde arkasını anlattı

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Küçükçekmece’deki evinden ayrılan ve 3 gündür kayıp olan 17 yaşındaki İnci Başarın'ın cesedi balıkçılar tarafından Menekşe deresinde bulundu.

Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlanan Başaran son yolculuğuna uğurlandı.Başaran'ın cenazesi Küçükçekmece merkez Fatih Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Silivri'ye götürüldü. Başaran'ın cenazesi Silivri Gümüşyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'HER YERDE ARADIK'

Ağabey Mazlum Başaran kız kardeşini her yerde aradıklarını belirterek, "Pazartesi günüsaat 16.00'da evden çıkıp gidiyor evde kimse yokken. Evde ablası vardı sadece. Birkaç saat gelmiyor, hiçbir zaman yapmazdı böyle bir şey.

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"OLAY YERİNE TEK GİTMİŞ"

Babamlar da olaydan şüphelenip karakola gidiyorlar. O gece aranmasına rağmen bir bilgi bulunamıyor haber de alınamıyor. 2-3 gün bu şekilde devam etti. Dün gece gelen acı haberler karşılaştık. Olay yerine tek gitmiş. Polis ve savcı bu olayla ilgileniyor. Biz ve bütün yakınlarımız olabileceği her yeri aradık. Hiçbir yerde bulamadık. Bize cesedin 1,5 günden fazla suda kaldığı yönünde haber geldi. Demek ki ilk gece oraya düşmüş olabilir. Boğulma var, suya düşüyor, çenesini kırıyor. Düştüğünden dolayı yaralanmalar olmuş’’ diye konuştu.