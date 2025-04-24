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İstanbul'da depremde canını hiçe sayıp, bayılan müşteriyi kurtardı

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#Deprem#İstanbul Depremi#İSTANBUL
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2025 16:22

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sırasında Esenler'de bir kafede oturan müşteri korkudan baygınlık geçirdi. Kafede garsonluk yapan 23 yaşındaki Murathan Karakuzu sarsıntıya rağmen içeri girip bayılan müşteriyi kucaklayarak dışarı çıkardı. Yaşanan o anlar kafenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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İstanbul'da dün öğle saatlerinde 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depreme Esenler'de bir kadın oturduğu kafede yakalandı. Depremden kaçmaya çalışan kadın korkudan baygınlık geçirdi. Arkadaşlarının çığlıkları üzerine kadının bayıldığını gören kafenin garsonu Murathan Karakuzu, sarsıntıya rağmen canını hiçe sayarak bayılan kadını kucaklayıp dışarı çıkardı.

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'İÇİMDEN GELEN HİSLE İÇERİ DALDIM'

Yaşananları anlatan 23 yaşındaki Karakuzu, "Mutfak tarafındaydım. Ardından duvarların sallandığını gördüm. Ben en başta başımın döndüğünü sandım. Sonrasında da çığlık sesleri duyuldu. Deprem olduğunu anladım. Kendimi önce dışarı attım.

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Daha sonra burada bir çocuğun sıkıştığını gördüm ve onu çıkardım. 23 Nisan'dan dolayı üst katta kadın ve çocukların yoğunlukta olduğunu biliyordum.

İstanbulda depremde canını hiçe sayıp, bayılan müşteriyi kurtardı

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Onların daha rahat çıkabilmesi için yolu açmaya çalıştım. Yukarıda müşteri kalmadığını düşünüp ben de dışarı çıktım ama bir kişinin bayıldığını duydum. O anda kendimi direkt içeri attım. Kadını kucaklayıp dışarı çıkardım.

İstanbulda depremde canını hiçe sayıp, bayılan müşteriyi kurtardı

En başta kucakladım tam kalkacakken artçı oldu. Orada dengemi kaybettim. İkinci defa deneyip kalktım ve dışarı çıkardım. Bunu vatandaşlık görevi olarak gördüm. Bir çıkar amacı gütmeden içeri girdim. İçeride bayılan biri vardı ve ona yardım etmem lazımdı. İçimden gelen bir hisle beraber içeri daldım" dedi.
İstanbulda depremde canını hiçe sayıp, bayılan müşteriyi kurtardı

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