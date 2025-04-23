İstanbul'da deprem anı kamerada! Vatandaşlar sokağa döküldü

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İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında Fatih'te bir hasta sağlık görevlileri ve hemşireler tarafından dışarı çıkarıldı. Hastane dışına çıkarılan hasta bu şekilde taşındı.
İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da yerin 7 kilometre derinliğinde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Düzce'de depremi hisseden iller arasında yer aldı. Dükkanda bulunan esnaf ve müşteriler depremin ilk anlarını anlayamazken, esnafın uyarısının ardından işletme içerisinde bulunanların sakin şekilde sokağa çıktığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Depremi hissettiklerinde panik olmadan sokağa çıktıklarını belirten Osman Durdu, "İlk başta başımız dönüyor zannettik. O anda fark ettim ki deprem oluyor. Müşterilerimizi uyardık. İçeride kalan müşterilerimize de deprem olduğunu söyledik. Çok sakin bir şekilde müşterilerimizle birlikte iş yerini boşalttık. Kapıda biraz bekledik. Sonra insanlar alışverişlerine devam etti. Sokağa çıkma konusunda çok sakin kaldık, sağ duyuluyduk. Müşterilerimizde panik yapmadı" ifadelerini kullandı.
Marmara Denizi'nde yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaçmaya çalışan çocuk, merdivenlerden düşerek yaralandı.
Olay Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi 2. Yunus Emre sokakta bulunan apartmanda meydana geldi. Elifnur B. (14) adlı çocuk, deprem sırasında heyecanlandı. Apartmandan koşarak inen kız çocuğu, merdivenlerden düşerek yaralandı. Yaralı çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi ve çevre illerde bu sarsıntıdan etkilendi. Depremden etkilenen iller arasında bulunan Sakarya'da da vatandaşlar sokağa döküldü. Deprem anına hamamda bulunan bir kişi peştamalla sokağa çıkarken, bir binada ise işçiler hiçbir şey olmamış gibi çalışmalarına devam etti.
Büyük paniğe sebep olan deprem anında camide bulunan ve Marmara Denizi'nde meydana gelen depremi sosyal medyadan okuduğunu belirten Ali Yeşil, "Allah beterinden saklasın. Camiye namaza gelmiştim. İstanbul'da meydana gelen depremi cep telefonunda okurken Adapazarı merkezde de meydana geldi. Tahminen 30-40 saniye civarında sürdü. İnşallah bununla atlatırız, daha beteri de olmaz. 17 Ağustos'ta yaşamış bir insan olarak daha iyi tedbirler alınmasını diliyorum. O gece yaşadıklarım tekrar aklıma geldi. Her şeyden daha önemlisi tedbir, takdir Allah'ın" dedi.
Öte yandan, Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul merkezli 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem ilimizde de hissedilmiş olup, şu ana kadar kamu kurum ve kuruluşlarımıza herhangi bir aksaklık veya olumsuzluk bildirilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.
12.49'daki deprem sonrası Bursa'da da hayat durma noktasına geldi. İnegöl Devlet Hastanesi'ne gelen hastalar hemen dışarıya koştular. Acil önünde kısa süreli yoğunluk oluştu. Bir vatandaş, "Sallanınca tansiyonum düştü zannettim. Ancak deprem yaşanmış. Herkes dışarı çıkınca biz de dışarıya çıktık" dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki sarsıntı İstanbul'un yanı sıra çevre illerden de hissedildi. Deprem anları kameralara yansıdı.Depremin ardından kent genelinde vatandaşlar sokağa döküldü. Vatandaşlar, parklarda ve açık alanlarda toplandı.
Bağcılar'da vatandaşlar depremin ardından Bağcılar Millet Bahçesi'ne geldi. Beşiktaş Bebek'te depremin etkisiyle çevredeki dükkanlarda ve kafelerde bulunan vatandaşlar sokağa koştu. Vatandaşlar cep telefonlarıyla yakınlarını aradı.
İstanbul Havalimanı'ndaki yolcular ve çalışanlar da panikleyerek dışarı çıktı. Taksim Meydanı'nda bulunan otel ve iş yerlerinde çalışanlar depremin ardından meydanda beklemeye başladı. Vatandaşların sokaklardaki bekleyişi sürüyor.
İstanbul'da Silivri açıklarında saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şiddetli deprem, çok sayıda çevre ilden de hissedildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya da tüm ekiplerin saha taramalarına başladığını aktardı.