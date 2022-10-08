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İstanbul'da depoya kaçak içki operasyonu

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#İstanbul#Kaçak İçki #Operasyon
İstanbulda depoya kaçak içki operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2022 09:52

İstanbul'da kaçak olarak işletilen depoda sahte içki üreten şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda ünlü markalara ait 3 bin 500 litre sahte içki ele geçirilirken bir şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki imal ederek restoranlara ve eğlence mekânlarına satış yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin 2 ay süren çalışmalar ve fiziki takip neticesinde, depoyu tespit etti. Jandarma ekipleri, yaptığı operasyonla B.E.'yi depoda suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda ünlü markalara ait 3 bin 500 litre sahte içki ile çok sayıda boş şişe, kapak, sahte bandrol ve etiket ele geçirildi. Gözaltına alınan B.E. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

B.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekiplerin olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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#İstanbul#Kaçak İçki #Operasyon

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