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İstanbul'da denize giren iki kardeş boğularak hayatını kaybetti

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#İstanbul#Şile#Şile Haberleri
İstanbulda denize giren iki kardeş boğularak hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2024 17:35

Şile Doğancılı Plajı'nda denize giren iki kardeş Üzeyir İlhan Öztürk ve Olgun Öztürk boğularak hayatını kaybetti.

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Olay, 21 Temmuz öğle saatleri sırasında Şile Doğancılı Plajı'nda meydana geldi. Dört kişinin denizde boğulma tehlikesi yaşadığı ihbarı üzerine olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) cankurtaran ekipleri sevk edildi. Ekipler ilk etapta 3 kişiyi sudan çıkartırken, bir kişinin kayıp olduğu bilgisi üzerine Şile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Şile Devlet Hastanesi'nde sevk edilen üç kişiden Üzeyir İlhan Öztürk (27), bilinci kapalı olarak sevk edildiği hastanede hayatını kaybederken, kardeşi Olgun Öztürk'ün (26) ise cansız bedenine çalışmalar sonucunda ulaşıldı.

Öztürk kardeşlerin Nevşehir Vali Yardımcısı Mehmet Mücahit Öztürk’ün yeğenleri olduğu öğrenildi.

İstanbulda denize giren iki kardeş boğularak hayatını kaybetti

İstanbulda denize giren iki kardeş boğularak hayatını kaybetti

 

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#İstanbul#Şile#Şile Haberleri

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