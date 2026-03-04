×
İstanbul'da denizde ölü bulunan anne ile kızı toprağa verildi

Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2026 15:32

Zeytinburnu’nda denizde ölü bulunan Fatmanur Çelik (30) ile kızı Hifa İkra Şengüler (8) Ümraniye Hidayet Camii'nde düzenlenen törenin ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili’nde 1 Mart'ta denizde hareketsiz halde bulunan Fatmanur Çelik (30) ile kızı Hifa İkra Şengüler’in (8) hayatını kaybettiği belirlenmişti. Anne ve kızın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Buradaki işlemleri tamamlanan cenazeler yakınlarına teslim edildi. Fatmanur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler, için Ümraniye Hidayet Camii’nde kılınan cenaze töreni düzenlendi. Törene Fatmanur Çelik'in yakınları ve sevenleri katıldı.

CENAZELERİ KADINLAR TAŞIDI

Öğlen namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeleri kadınlar taşıyarak cenaze aracına götürdü. Fatmanur Çelik ve Hifa İkra Şengüler'in cenazeleri Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BAKMADAN GEÇME!