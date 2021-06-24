İstanbul'da denizde facia! İki teknenin arasında kaldı... Korku dolu anlar

İstanbul’da bir kişi bir tekneden diğerine atlamaya çalışırken, düşerek boğuldu. Cansız bedeni çıkarılan kişinin kayıp olarak arandığı ortaya çıktı. CNN TÜRK muhabiri Tugay Saday ve kameraman Güngör Yılmaz’ın özel haberi..

TEKNENİN GÜVENLİK KAMERASI İNCELEMEYE ALINDI

Bir tekneden diğerine atlamaya çalıştı tutunmayı başaramayınca denize düştü, talihsiz adam boğularak can verdi. Hacı Ali Özsoy bir süre önce Kayseri’den İstanbul’a gelmişti geri dönmesi gereken 18 Haziran’da ailesi kendisine ulaşamayınca durumu polis bildirdi.

Özsoy’u arayan ekipler en son Fatih’e bağlı balat iskelesinde görüldüğünü belirledi. Çalışmalarını bu yönde sürdüren ekipler bir teknenin güvenlik kamerasını da incelemeye aldı.

İKİ TEKNENİN ARASINDA KALDIĞI BELİRLENDİ

İncelenen görüntülerde Hacı Ali Özsoy’un bir tekneden diğer tekneye geçmeye çalışırken, denize düşerek iki teknenin arasında kaldığı belirlendi. Özsoy’un cansız bedeni adli tıp kurumuna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

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