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İdris TİFTİKÇİ / STANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 05.03.2021 - 17:13 | Son Güncelleme:

İstanbul'da deniz ulaşımında koronavirüs denetimi

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İstanbul'da deniz ulaşımında koronavirüs denetimi

İSTANBUL Boğazı'nda deniz ulaşımı yapılan vapurlar ve iskelelerde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştiriliyor.

İstanbulda deniz ulaşımında koronavirüs denetimi
Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri, deniz ulaşımı yapılan vapurlarda koronavirüs tedbirlerine yönelik kontroller gerçekleştiriliyor. Kabataş İskelesi'nde saat 15.00'da başlayan denetimlerde iskeledeki görevliler ve yolcuların kurallara uyup uymadıkları denetlendi. Ekipler, vapurlarda da alınan önlemlere uyulup uyulmadığı denetlenirken yolcular ve görevliler kimlik kontrolünden geçirildi. Yolcular kurallara uyması yönünde uyarıldı. Denetimler saat 23.59'a kadar devam edecek. Yolculardan İbrahim Çoban: " Kurallara uyanlar uymayanlar var. Vatandaşlarımızın kurallara duyarlı olması gerekli bizde kurallara dikkat ediyoruz" diye konuştu.
İstanbulda deniz ulaşımında koronavirüs denetimi

 

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