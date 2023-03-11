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İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli

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#Lodos#İstanbul#Deniz
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2023 08:43

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından sabah İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle İstanbul’da Şehir Hatları’ndaki bazı seferler iptal edildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapılırken, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısı yapılmıştı. Denizde bu sabah erken saatlerde görülen lodos etkili oldu. Avcılar sahil kesiminde dalgalar kayalıklara vurdu. Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada lodos nedeniyle bu sabah Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş ve Maltepe-Adalar seferlerinin yapılamadığı belirtildi.

AKOM ve AFAD'tan; cumartesi akşam saat 22.00'ye kadar etkili olması beklenen fırtına ve sağanak yağış nedeniyle yollarda göllenme, ağaç ve direk devrilmesi, çatı, tabela uçması, baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

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#Lodos#İstanbul#Deniz

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