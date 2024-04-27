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İstanbul'da deniz taksi ile kano çarpıştı: Bir kadının ayağı koptu

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#Kalamış#Deniz Taksi#Kano
İstanbulda deniz taksi ile kano çarpıştı: Bir kadının ayağı koptu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2024 15:52

İstanbul'da Kadıköy Kalamış açıklarında deniz taksi ve kano çarpıştı. Kanoda bulunan ve çarpışmanın etkisiyle yaralanan iki kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kadınlardan birinin ayağının koptuğu öğrenildi.

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Kaza, Kadıköy Kalamış açıklarında saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre denizde seyir halinde olan deniz taksi ile, üzerinde yabancı uyruklu iki kadının bulunduğu kano çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki kadın yaralanarak denize düştü. Kadınlar, olay yeri yakınında olan bir yelkenlideki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Sudan çıkarılan yaralılar daha sonra Dak-Sar (Denizde Arama Kurtarma) ekipleri tarafından kıyıya çıkarıldı.

KADINLARDAN BİRİNİN AYAĞI KOPTU

Kadınlardan birinin çarpmanın etkisiyle ayağının koptuğu, diğer kadının da başından yaralandığı öğrenildi. Deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de olay yerine intikal etti. Yaralılar, karada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri deniz taksi kaptanının ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

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#Kalamış#Deniz Taksi#Kano

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