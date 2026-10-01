İstanbul’da dengeler değişiyor... Ataşehir’de 6 CHP’li üye AK Parti’ye geçti

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Milletvekilleri, belediye meclis üyeleri ve teşkilat mensuplarının katılımıyla düzenlenen toplantıda CHP’li meclis üyeleri Oğuz Sarul, Sinan Emrah Yıldırım, Fatih Evliyaoğlu, Abdullah Aslan, Cengiz Kayayurt ve Mehmet Alver’in AK Parti’ye katıldığı duyuruldu. Meclis üyelerine rozetleri takıldı. Toplantı sonrası CHP’den geçen meclis üyeleriyle birlikte toplu aile fotoğrafı çekildi.

FARK 2’YE DÜŞTÜ

Belediye Meclis’inden geçen kararlar için, meclis üyelerinin çoğunluğu gerekiyor. Ataşehir Belediyesi Meclisi’nde Başkan Onursal Adıgüzel ile birlikte 26’sı CHP, 10’u AK Parti, 2’si MHP’li olmak üzere toplam 38 meclis üyesi bulunuyordu. Transferlerin ardından CHP’nin meclis üye sayısı 20’ye düşerken, AK Parti’nin üye sayısı ise 16’ya yükseldi. Böylelikle, Ataşehir’de meclis aritmetiği CHP 20, Cumhur İttifakı 18 olarak değişti.

Haberin Devamı

ÖZDEMİR: HAYIRLI OLSUN

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de 6 meclis üyesinin katılımına ilişkin mesajında, “AK Parti ailemize katılan Ataşehir Belediyesi Meclis Üyelerimize hoş geldiniz diyor, ilçemiz ve İstanbul’umuz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Özdemir, AK Parti’nin farklı siyasi tecrübelere sahip isimlerin millet ve memleket için hizmet etme iradesi etrafında buluşabildiği geniş bir siyasi hareket olduğunu belirtip, katılımların yerel siyasette hizmet odaklı yeni bir çalışma dönemine katkı sağlayacağını ifade etti.