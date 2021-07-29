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Gündem
Ali Çağlar TINBEK/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 29.07.2021 - 13:03 | Son Güncelleme:

İstanbul'da denetimlerde yakalandılar! Çarpıcı sayı...

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İstanbul'da yapılan denetimlerde bin 559 göçmen yakalandı. Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptıkları belirlenen göçmenler sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresine teslim edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Beylikdüzü, Fatih, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Zeytinburnu, Güngören, Maltepe, Esenyurt'ta, göçmenlere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde, kaçak yollardan giriş yapan, vize sürelerinin dolduğu tespit edilen 145'i Suriye ve 135'i Afganistan uyruklu ile 24 farklı ülke mensubu olduğu belirlenen toplam 435 yabancı uyruklu kişi yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilme üzere, İstanbul İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. İstanbul genelinde son iki haftada yapılan denetimlerde bin 559 kaçak göçmen yakalandı.

İstanbulda yabancı uyruklulara yönelik denetim
İstanbul'da yabancı uyruklulara yönelik denetim

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