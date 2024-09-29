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İstanbul'da DEM Parti binasına saldırıda 2 gözaltı

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#DEM Parti#Sultangazi#İstanbul
İstanbulda DEM Parti binasına saldırıda 2 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2024 14:44

Sultangazi'deki DEM Parti ilçe binasına düzenlenen silahlı saldırı sonrası, olayı gerçekleştiren M.K. ve olay öncesi irtibat halinde olduğu T.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri diğer şüpheli İ.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Saldırı, Cumartesi günü saat 12.30 sıralarında DEM Parti Sultangazi İlçe Başkanlığına düzenlendi. İstanbul Emniyetinin yaptığı çalışma sonrasında, sahte plakalı bir araçla olay yerine gelen şüphelinin M.K. olduğu tespit edildi.

İstanbulda DEM Parti binasına saldırıda 2 gözaltı

Ekipler belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda saldırıyı gerçekleştiren M.K. gözaltına alınırken, saldırıda kullanılan araç ve silahlar da ele geçirildi.

İstanbulda DEM Parti binasına saldırıda 2 gözaltı

M.K.'nin poliste daha önceden 2 ayrı 'Kasten yaralama', 'Parada sahtecilik', '6136 sayılı kanuna muhalefet', 'Mala zarar verme ve konut dokunulmazlığının ihlali' suçlarından kaydı bulunduğu da tespit edildi.Devam eden çalışmalarda, M.K.’nin olaydan önce T.Ç. ve İ.G. ile irtibata geçtiği de anlaşıldı. Ekipler 2 şüpheliden T.Ç.'yi yakalayarak gözaltına alınırken İ.G.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haberin Devamı

İstanbulda DEM Parti binasına saldırıda 2 gözaltı

 

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#DEM Parti#Sultangazi#İstanbul

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