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İstanbul'da dehşete düşüren olay: Bıçak zoruyla taksiye bindirdiği kadını kaçırdı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Kadına Şiddet#Darp
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 15:13

Pendik'te genç bir kadın bıçaklı bir şahıs tarafından zorla taksiye bindirilerek kaçırıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 16.00 sıralarında Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eli bıçaklı bir şahıs genç kızı sokak ortasında zorla taksiye bindirmeye çalıştı.

İstanbulda dehşete düşüren olay: Bıçak zoruyla taksiye bindirdiği kadını kaçırdı

Bağrışma seslerini duyan mahalleli sokağa döküldü. Vatandaşlar araya girmeye çalışsa da bıçaklı şahıs gözyaşları içindeki genç kızı zorla taksiye bindirerek kaçırdı. Taksiye binmek istemeyen genç kızın “döveceksin beni biliyorum, yalvarırım bırak” sözleri duyuldu. Korku dolu o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbulda dehşete düşüren olay: Bıçak zoruyla taksiye bindirdiği kadını kaçırdı
İstanbulda dehşete düşüren olay: Bıçak zoruyla taksiye bindirdiği kadını kaçırdı

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#İstanbul#Kadına Şiddet#Darp

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