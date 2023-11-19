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İstanbul'da dehşete düşüren olay! 7 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu

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#İstanbul#Fatih#İstanbul Haberleri
İstanbulda dehşete düşüren olay 7 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2023 09:31

Fatih’te annesi ile birlikte yaşayan 7 yaşındaki çocuk, evde ölü bulundu. Eve işten gelen annenin çocuğunun öldüğünü anlamadığı iddia edildi. Servet Nabıev’in ölü bulunduğu dairede olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma başlattı. Apartman sakinleri, çocuğun bakımsızlıktan öldüğünü iddia etti.

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Olay, Şehremini Mahallesi Büyük Saray Meydanı Caddesi’nde yer alan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman sakinleri bir daireden kötü kokular gelmesi üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, eve girdiklerinde annesi ile birlikte yaşayan 7 yaşındaki Servet Nabıev'in cansız bedeniyle karşılaştı.

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İstanbulda dehşete düşüren olay 7 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu

Eve işten gelen annenin çocuğunun öldüğünü anlamadığı iddia edildi. Servet Nabıev’in ölü bulunduğu dairede olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma başlattı. Hayatını kaybeden Nabıev’ın cansız bedeni cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Anne ise, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Polis ekipleri, çocuğun ölüm nedenini belirlemek için inceleme yaparken, apartman sakinleri tarafından hayatını kaybeden çocuğun bakımsızlık nedeniyle öldüğü iddia edildi.

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#İstanbul#Fatih#İstanbul Haberleri

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