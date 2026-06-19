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İstanbul’da dehşete düşüren görüntü! Boşanan çiftin cesedi sitenin bahçesinde bulundu

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#Site#Bahçe#Ceset
İstanbul’da dehşete düşüren görüntü Boşanan çiftin cesedi sitenin bahçesinde bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2026 17:16

Çekmeköy'de ilçesinde bulunan Taşdelen Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde bir süre önce boşanan çiftin cesedi bulundu. Eski çiftin olaydan bir süre binada tartıştığı öğrenildi.

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Çekmeköy'de ilçesinde bulunan Taşdelen Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde, bir kadın ve erkeğin hareketiz yattığını görenler polise haber verdi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kadın ve erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

İstanbul’da dehşete düşüren görüntü Boşanan çiftin cesedi sitenin bahçesinde bulundu

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından kimlikleri tespit edilen S.Ö. (36) ile Ş.A'nın (31) cenazeleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan çalışmalarda, boşandıkları belirlenen S.Ö. ile Ş.A. arasında olay öncesinde binada tartışma yaşandığı tespit edildi.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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#Site#Bahçe#Ceset

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