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İstanbul'da dehşet! Yol verme tartışmasında kamyon şoförüne ateş açtı

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#İstanbul#Arnavutköy#Silah
İstanbulda dehşet Yol verme tartışmasında kamyon şoförüne ateş açtı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2024 17:26

İstanbul'un Arnavutköy ilçeisnde bir otomobil sürücüsü, ışıklarda kendisine yol vermediğini iddia ettiği kamyon şoförüne tabanca ile ateş açtı.

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Olay, saat 13.30 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde Kayabaşı yol ayrımı ışıklarında meydana geldi. İddiaya göre ışıklardan dönmeye çalışan bir otomobil sürücüsü, kendisine yol vermediğini iddia ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait atık taşıma kamyonu sürücüsüne ateş açtı.

Kamyon şoförüne ateş açan şüpheli hızla olay yerinden uzaklaşırken, o anlar kameraya yansıdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri trafik magandasını yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbulda dehşet Yol verme tartışmasında kamyon şoförüne ateş açtı

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#İstanbul#Arnavutköy#Silah

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