İstanbul'da dehşet! Tartıştığı motosikletlinin bacaklarının üzerinden geçti

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Olay, geçtiğimiz günlerde Bahçelievler'de yaşandı. İddiaya göre, motosiklet sürücüsü ani fren yaparak duran otomobil sürücüsünü uyardı. Otomobil sürücüyle motosikletli arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü, motosikletli Furkan T.'yi tartışma sırasında kolundan tutup geri gitti. Bu sırada yere düşen Furkan T. kendini yolun kenarına attı.

BACAKLARININ ÜZERİNDEN GEÇTİ

Furkan T.'nin bacaklarının üzerinden geçen otomobil sürücüsü hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceledikten sonra olayla ilgili inceleme başlattı. Yaralı Furkan T. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Furkan T.'nin ameliyata alınacağı öğrenilirken, olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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