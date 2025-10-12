×
İstanbul'da dehşet! Önce yerde sürükledi sonra kaldırım taşıyla darbetti

#İstanbul#Kavga#Kaldırım Taşı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2025 12:01

Gaziosmanpaşa’da alkollü oldukları öne sürülen 2 kişi arasında henüz bilşnmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan biri tartıştığı kişiyi yerde sürükleyerek kaldırım taşıyla darbetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü oldukları öne sürülen 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

KALDIRIM TAŞIYLA DEHŞET SAÇTI

Kavga sırasında taraflardan biri tartıştığı kişiyi dakikalarca yerde sürükledi. Ardından da elindeki kaldırım taşıyla yerdeki kişinin bacaklarına vurmaya başladı.Bu sırada kavgayı gören çevredeki vatandaşlar araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı.

Kavga anları ve taralardan birinin yerde sürüklenerek, kaldırım taşıyla darbedildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

