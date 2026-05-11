İstanbul'da dehşet: Konuşmak için geldi, genç kadına kurşun yağdırdı

Olay, dün saat 00.15 sıralarında Gülbahar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Fatih T., konuşmak için dini nikahlı eşi Sibel E.’nin bulunduğu adrese geldi. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından Mehmet Fatih T. silahla 1 el ateş etti. Kurşun, Sibel E.’nin yanında bulunan pencerenin mermerine isabet etti. Parçalanan mermer parçaları Sibel E.’nin kasığına ve genital bölgesine isabet ederek yaralanmasına neden oldu.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Sibel E., bilinci açık şekilde Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemede 1 adet boş kovan bulundu. Olayın ardından kaçan Mehmet Fatih T., polis ekipleri tarafından olayda kullandığı silahla yakalandı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Mehmet Fatih T., Şişli Asayiş Büro Amirliği’ne götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan Mehmet Fatih T., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan Sibel E.’nin daha önceden poliste 10, Mehmet Fatih T.’nin ise 17 suç kaydı olduğu öğrenildi.